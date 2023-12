Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Mecklenburgische Seenplatte (ots)

Am 29.12.2023 ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Klempenow und Breest ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Der 44-jährige Fahrer des Pkw fuhr aus Richtung Klempenow in Richtung Breest. In einer Kurve kam er auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden Transporter zusammen. Die 43-jährige Fahrzeugführerin des Transporters wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft des Fahrzeugführers des Pkw Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,39 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und es erfolgte eine Blutprobenentnahme. Gegen den 44-Jährigen wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Im Auftrag Ina Gransow Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell