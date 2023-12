Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW kommt von der Fahrbahn ab und verursacht hohen Sachschaden

Neustrelitz (ots)

Am 15.12.2023 gegen 18:15 Uhr befuhr eine polnische Sattelzugmaschine mit einem Auflieger die Landstraße 25 aus Richtung Lindenberg kommend in Richtung Userin. In einer Rechtskurve kam der 61-jährige ukrainischer Fahrer auf Grund von Unachtsamkeit mit der Sattelzugmaschine nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Bankette. In der weiteren Folge touchierte er die Schutzplanke bis zum Stillstand. Da die Bankette durchwässert war, sank der LKW mit der rechten Fahrzeugseite ein. Hierbei neigte sich der LKW samt Auflieger zur rechten Seite und blieb auf der Schutzplanke liegen. Bis zur Bergung des LKW erfolgt ein Vollsperrung. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Dauer der Vollsperrung kann zur jetzigen Zeit nicht vorausgesagt werden. Die Bergung des LKW erfolgt im Laufe des Tages am 16.12.2023. Es entstand ein Sachschaden von ca. 54.000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell