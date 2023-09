Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Scheune in Kruckow

Kruckow (ots)

In der Nacht von Sonntag (03.09.2023) zu Montag kam es in der Ortschaft Tutow Dorf zu einem gemeinsamen Polizei- und Feuerwehreinsatz. Grund war die Mitteilung über den Notruf der Polizei, dass ein Stallgebäude nahes eines Wohnhauses in Vollbrand stehe. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet das Gebäude, in welchem sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Menschen oder Tiere befanden, offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einem Stromverteilerkasten in Brand. Kurz nach 01:00 Uhr hatten die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren von vier umliegenden Gemeinden das Feuer gelöscht. Diese konnten zudem ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Wohnhaus verhindern. Gleichwohl wurden mehrere Scheiben des Wohnhauses beschädigt, welches jedoch noch weiter bewohnbar ist. Der durch den Brand entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Steinfachwerkbau brannte hingegen vollständig nieder. Ein strafbares Handeln konnte nach aktuellem Kenntnisstand nicht festgestellt werden. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell