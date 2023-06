Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt gegen Straßenbaum - Fahrerin schwer verletzt

PHR Bergen (ots)

Am 27.06.2023, ereignete sich gegen 15:05 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 67-jährige Fahrerin eines PKW Ford die Landstraße 30 Ortsausgang Garz in Fahrtrichtung Samtens. Die Fahrerin kam aus bisher unbekannter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Straßenbaum. Die 67-jährige deutsche Fahrerin, die im Landkreis Vorpommern Rügen wohnhaft ist,erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste mittels eines Abschleppunternehmens geborgen werden. Während der Einsatzmaßnahmen war es erforderlich, die L 30 in dem Bereich für zirka eine halbe Stunde voll zu sperren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf zirka 5.000 Euro geschätzt

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell