POL-NB: Brand mehrerer Fahrzeuge in Barth

Greifswald (ots) - Am Sonntag, den 30.04.2023, gegen 16:00 Uhr kam es in Greifswald, in der Joliot-Curie-Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die 36-jährige Mieterin konnte die Wohnung im 1. Obergeschoss mit ihren 7-jährigen Sohn schnell verlassen, erlitt aber eine leichte Rauchgasvergiftung, welche durch Rettungskräfte ambulant behandelt wurde. Durch die Berufsfeuerwehr Greifswald konnte das Feuer, ...

