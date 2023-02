Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführerin verunfallt, da sie beim Fahren ihr Smartphon benutzt

Greifswald (ots)

Am 04.02.2023 gegen 18:20 Uhr kam es auf der Grimmer Landstraße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 23-jährige deutsche Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr die Grimmer Landstraße aus Richtung Ortskern Greifswald kommend in Richtung Ortsumgehung B109. Nach eigenen Angaben war sie durch die Bedienung ihres Smartphones abgelenkt und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge fuhr sie mit dem Pkw gegen ein Verkehrsschild und anschließend in einen angrenzenden Straßengraben. Der Pkw überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen, sodass die Insassin ihren Pkw nicht selbstständig verlassen konnte. Bei dem Versuch eines couragierten Ersthelfers, die Unfallverursacherin aus ihrem Fahrzeug zu befreien, verletzte sich dieser schwer an seiner Hand. Mit Unterstützung der Kameraden der Berufsfeuerwehr Greifswald konnte der Pkw wieder auf die Räder gestellt werden. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Greifswald gebracht. An dem Opel entstand ein erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug musste nach der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.200 EUR. Während der Durchführung der Unfallaufnahme, sowie der anschließenden Bergung des Pkw kam es zu leichten Verkehrseinschränkungen.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

