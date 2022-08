Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Neubrandenburg (ots)

Am 16.08.2022 gegen 17.50 Uhr kam es in Neubrandenburg in der Carlshöher Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden und einer leichtverletzten Person. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW hielt an einem Fußgängerüberweg, um einen Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen. Ein 21- jähriger Fahrzeugführer eines PKW Hyundai bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden PKW VW auf. Der 30- jährige Beifahrer im PKW VW erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Ein ebenfalls im PKW VW mitfahrendes 3-jähriges Kind wurde vorsorglich zur Beobachtung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Wegen ausgelaufener Schmierstoffe war die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg mit vier Kameraden im Einsatz. Alle Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Telefon: 0395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell