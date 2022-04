Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wustrow, LK MSE

Waren (Müritz) (ots)

Am 23.04.2022 ereignete sich gegen 17:20 Uhr in der Ortslage Wustrow ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 31-jährige Fahrerin eines PKW VW Touran befuhr ihren Angaben nach langsam in der Ortslage Wustrow eine Rechtskurve. In der Straße Penzliner Damm kam sie mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Feldstein. Dadurch wurde das Fahrzeug langsam über die linke Fahrzeugseite auf das Dach gedreht, auf dem es letztendlich zum Liegen kam. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbstständig aus dem verunfallten Fahrzeug befreien, verletzte sich jedoch bei dem Verkehrsunfall leicht am linken Arm. Sie wurde durch einen RTW zur weiteren Behandlung der Verletzungen in das D.-Bonhoeffer-Klinikum nach Neubrandenburg verbracht. Am nicht mehr fahrbereiten PKW entstand ein Schaden von ca. 10.000,- EUR. Dieser musste anschließend abgeschleppt werden.

