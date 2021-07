Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mit 2,02 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Barth (LK VR) (ots)

Am 06.07.21 gegen 21.00 Uhr befuhr eine Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Barth die Ortslage Barth und stellte einen Fahrradfahrer fest, welchen sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Währenddessen stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluftumgebung bei dem 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,02 Promille. Es schlossen sich eine durch eine Ärztin durchgeführte Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt an. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell