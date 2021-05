Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnanhängers in Wustrow, Landkreis Vorpommern-Rügen

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 29.05.2021 gegen 08:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz Hafenstraße in 18347 Wustrow zum Brand eines Wohnanhängers. Die 56-jährige Besitzerin und ihre 23-jährige Tochter hatten kurzzeitig ihr Gespann- PKW mit Wohnanhänger- verlassen. Nachdem die beiden Frauen wieder zum Parkplatz zurückkehrten, wurde Rauchentwicklung aus dem Wohnanhänger vom Typ Tabbert Caravan bemerkt. Sofort wurde die Integrierte Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen über den Brand informiert. Die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr aus Wustrow löschte den brennenden Wohnanhänger. Das Zugfahrzeug, ein PKW Hyundai wurde noch im Heckbereich durch das Feuer beschädigt. Die Besitzerin wurde leicht verletzt und wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in die Boddenklinik Ribnitz-Damgarten verbracht. Das Abschleppen erfolgte in eigener Zuständigkeit. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca.13.000 Euro.Die Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Die Ermittlungen zur Brandursache hat der Kriminaldauerdienst Stralsund vor Ort übernommen. Derzeit wird von einem technischen Defekt im Wohnanhänger als Brandursache ausgegangen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

