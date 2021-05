Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vorläufige Brandursache nach Lagerhallenbrand in Pomellen (LK VG) Bezug: Pressemitteilung vom 28.05.2021- 19:50 Uhr

PHR Pasewalk (ots)

Am heutigen Vormittag (29.05.2021) kamen die Beamten des Kriminaldauerdienstes Anklam sowie ein Sachverständiger zur Brandursachenermittlung am Brandort in Pomellen zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen und den bisherigen Ermittlungsergebnissen kommt als mögliche und vorläufige Brandursache ein technischer Defekt an der Solaranlage auf dem Lagerhallendach in Betracht.Die Ermittlungen dauern an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell