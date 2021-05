Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem getöteten Motorradfahrer auf der L 21 in Wustrow (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 09.05.2021 gegen 16:45 Uhr kam es auf der L 21 in 18347 Ostseebad Wustrow zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 34-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Seat befuhr die L 21 aus Richtung Ribnitz-Damgarten kommend in Richtung Wustrow. Am Ortseingang von Wustrow bog er nach links in die Lindenstraße ab. Dabei übersah er den im Gegenverkehr befindlichen 63-jährigen deutschen Fahrzeugführer eines Motorrades der Marke Harley-Davidson. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle an den Folgen der Verletzungen verstarb. Die vier Insassen des Pkw wurden leicht verletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 23.000 EUR. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L 21 halbseitig gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr konnte aber an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zeugen des Verkehrsunfalles wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten. Diese fuhren zum Unfallzeitpunkt direkt hinter dem Unfallverursacher

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell