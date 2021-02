Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer verursacht unter Alkoholeinwirkung einen Verkehrsunfall und flüchtete vom Unfallort

Neubrandenburg (ots)

Am 13.02.2021 gegen 14:45 Uhr kam es auf dem Nettoparkplatz in der Lindenstraße in 17033 Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der 42-jährige deutsche Unfallgeschädigte stand zum Unfallzeitpunkt mit seinem PKW VW Caddy auf dem Netto-Parkplatz, als er plötzlich bemerkte, dass ein anderer Fahrzeugführer mit seinem PKW Mitsubishi gegen das Heck des VE Caddy fuhr und dieses dabei beschädigte. Der Geschädigte begab sich hieraufhin sofort zum Fahrzeugführer des Mitsubishi und sprach diesen an. Dabei bemerkte er bereits Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers. Hierauf informierte er sofort die Polizei. Beim Eintreffen des Funkstreifenwagens des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg am Unfallort hatte sich der Fahrzeugführer des PKW Mitsubishi bereits zu Fuß vom Unfallort entfernt. Das Fahrzeug am Unfallort aber zurückgelassen. Über die Kennzeichentafel am Fahrzeug wurde der Fahrzeugeigentümer, eine Fahrzeugvermietung, bekannt gemacht. Diese wurden über den Sachverhalt informiert und aufgefordert zum Unfallort zu kommen. Dort konnte mit einem Zweitschlüssel das Fahrzeug geöffnet werden. In diesem wurde die Brieftasche mit Personalausweis des flüchtigen Fahrzeugführers. Die Beamten suchten umgehend die Wohnanschrift des Unfallverursachers auf und konnten den Mann vor seiner Wohnanschrift feststellen. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,33 Promille. Gegen den 37-jährigen Deutschen wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 170,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

