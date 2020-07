Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Küchenbrand in Wolgast (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots)

Am 09.07.2020, gegen 01.20 Uhr, kam es in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Wolgast zu einem Küchenbrand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der 66-jährige deutsche Wohnungsinhaber, welcher sich allein in der betroffenen Wohnung aufhielt, Essen zubereiten wollen. Durch ein Telefonanruf wurde er von seiner Essenzubereitung abgelenkt. In der weiteren Folge entzündete sich das Bratenfett und das Feuer griff auf die Kücheneinrichtung über. Die Freiwillige Feuerwehr Wolgast wurde zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die 22 Kameraden hatten das Feuer schnell gelöscht. Der 66- jährige Wohnungsinhaber konnte die Brandwohnung unverletzt verlassen. Auch alle anderen Mieter des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt. Eine Evakuierung der übrigen Hausbewohner war aufgrund der geringen Brandausdehnung und der schnellen Brandbekämpfung nicht erforderlich. Die Brandwohnung ist derzeit jedoch nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der 66-jährige Wohnungsinhaber kommt vorübergehend bei Verwandten unter. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

