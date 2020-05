Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen auf der B194 Nähe Loitz, LK VG

Demmin/ Greifswald (ots)

Am 15.05.2020, gegen 14:50 Uhr, kam es auf der B 194, Ortsumgehung Loitz in Fahrtrichtung Demmin, zu einem Verkehrsunfall, bei welchem 3 Personen verletzt wurden. Der 25 Jährige Fahrzeugführer eines Seat, welcher aus dem Bereich Loitz stammt, befuhr gemeinsam mit seinem 3jährigen Sohn die B 194 in Richtung Demmin. Auf Höhe der späteren Unfallstelle fuhr dieser, vermutlich auf Grund von Unaufmerksamkeit, auf den Pkw VW Golf der unmittelbar vor ihm fahrenden 43 Jährigen auf, welche ebenfalls aus dem Raum Vorpommern-Greifswald stammt. Bei diesem Zusammenstoß wurden beide Erwachsene schwerverletzt. Das 3 jährige Kind erlitt leichte Verletzungen. Die Personen wurden in die Kliniken Greifswald und Demmin verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.500 EUR. Die B 194 war für ca. 2 h voll gesperrt. Die Kameraden der FFw Loitz unterstützten die eingesetzten PVB vor Ort bei der Absicherung und Reinigung der Unfallstelle.

