Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 62- Jähriger nach Sturz aus einer Arbeitshebebühne schwer verletzt

Barth (LK V-R) (ots)

Am 11.04.2020, gegen 14:15 Uhr, kam es in Groß Kordshagen bei Barth zu einem schweren Unglücksfall. Ein 62- jähriger Mann wollte seinem 78- jährigen Nachbarn bei Malerarbeiten an der Fassade dessen Hauses helfen. Dazu wurde eine Arbeitshebebühne an der Giebelseite des Hauses aufgebaut. Bei der Benutzung durch den 62-jährigen Geschädigten kippte die Hebebühne, so dass der Mann aus einer Höhe von ca. 4 - 5 Metern aus dem Korb fiel. Durch den Sturz zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Umständen des Unglückes aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell