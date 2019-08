Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall bei Anklam - Verursacher flüchtig

Anklam (ots)

Am 28.08.2019 kam es gegen 12 Uhr auf der B 109 zwischen Neu Kosenow und Auerose zu einem folgenschweren Unfall zwischen zwei PKW. Ein 59-jähriger Fahrer befuhr die Bundesstraße mit seinem VW Caddy in Richtung Anklam und beabsichtigte einen weißen Mercedes Transporter zu überholen. Als der VW auf gleicher Höhe des Transporters war, scherte dieser plötzlich aus und kollidierte mit dem überholenden Fahrzeug. Der Caddy drehte sich infolge der Kollision um die eigene Achse und kam letztendlich im Straßengraben der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 59-jährige Fahrzeugführer wurde dabei schwerverletzt und musste in das Greifswalder Klinikum eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 EUR. Zur Durchführung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 109 für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Der Unfallverursacher im Mercedes Transporter flüchtete. Zeugen gaben an, dass sich auf dem weißen Transporter eine blaue Firmenaufschrift beginnend mit dem Großbuchstaben "K" befand. Der Unfallwagen müsste eine Beschädigung im linken Frontbereich aufweisen.

Die Polizei hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden

Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell