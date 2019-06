Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer, als Kunstwerkstatt genutzten, Scheune bei Ducherow (Lks. Vorpommern-Greifwald)

Ducherow (ots)

Die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald erhielt um 01:20 Uhr die Inforamtion über den Brand einer Scheune in Busow. Bei Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte brannte das 10 x 20 Meter große Nebengebäude bereits in voller Ausdehnung. Die umgebaute, massive und mit Holz verkleidete, Scheune wurde als Kunst- wie Holzwerkstatt genutzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Dach mit Solarpaneelen belegt war, die ebenfalls Feuer fingen. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder und fiel in sich zusammen. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in dem Objekt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden nach Löschung letzter Glutnester durch die Kriminalpolizei durchgeführt. Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Er mußte kurzeitig im Krankenhaus behandelt werden, ist aber bereits wieder entlassen. Im Auftrag PHK Andreas Scholz Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidium Neubrandenburg

