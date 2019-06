Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der B 198 (LKMecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots)

Am 05.06.2019 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein LKW von der Fahrbahn abkam und dabei ein Schaden von ca. 60.000 Euro entstand. Der alleinbeteiligte Sattelauflieger befuhr die Bundesstraße 198 aus Wesenberg kommend in Richtung Mirow. Kurz vor der Ortslage Zirtow war der 53-jährige Kraftfahrer kurz unaufmerksam und kam dadurch nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Der Kraftstofftank des LKW wurde bei dem Unfall beschädig. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wesenberg und Neustrelitz waren mit sechs Einsatzfahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort im Einsatz und pumpten vorsorglich den Dieselkraftstoff aus dem beschädigten Tank ab. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Für die Bergung des verunfallten LKW, zu der ein Kran erforderlich war, musste die Bundesstraße für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Ob Diesel aus dem beschädigten Tank ausgetreten ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Das Ordnungsamt wird am 06.06.19 Bodenproben an der Unfallstelle entnehmen und dann wird sich entscheiden, ob ein Bodenaustausch erforderlich ist. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell