Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Neustrelitz(LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots)

Am 14.03.2019, gegen 17:40 Uhr kam es Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem Pkw Opel Corsa die Karbe-Wagner-Straße in Richtung Kirschenallee. Beim Befahren der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des auf der Hauptstraße befindlichen Pkw VW Tiguan, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der 56-jährige VW-Fahrer, sowie die 4-jährige Tochter der Verursacherin wurden durch den Unfall leicht verletzt Beide verletzte Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Neustrelitz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 14.000 Euro. Im Auftrag Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

