Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 197 mit einer leicht verletzten Person unter Einwirkung von Alkohol (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 10.02.2019 gegen 05:15 Uhr kam es auf der B 197, zwischen dem Abzweig Sponholz und Warlin, zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem VW Transporter die B 197 in Richtung Friedland. Auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und musste zur Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro, das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Im Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrseinschränkungen auf der B 197. Im Auftrag Stefan Neumann Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

