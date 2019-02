Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fußgängerin durch betrunkene PKW-Fahrerin angefahren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

Waren/Müritz (ots)

Am Samstag, dem 09.02.2019, kam es gegen 19:45 Uhr in Waren/Müritz infolge eines Fehlers beim Abbiegen zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Eine 35-jährige Kraftfahrerin befuhr mit ihrem PKW aus Richtung Innenstadt kommend die Straße Am Seeufer und wollte an der Kreuzung Am Seeufer/Papenbergstr. nach rechts, in Richtung Specker Straße abbiegen. Dabei soll sie eine 78-jährige Fußgängerin, die gerade die Straße überqueren wollte, übersehen haben und stieß mit dieser zusammen. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum Waren transportiert. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von wenigen Hundert Euro. Die Kraftfahrerin stand unter erheblicher Alkoholeinwirkung, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Ihr Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Im Auftrag Tino Gerigk Polizeiführer vom Dienst

