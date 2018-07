POL-NB: Wohnungseinbruchdiebstahl in Malchin - LK MSE

Malchin (ots) - Am 04.07.2018 gegen 19:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg ein Einbruch in eine Wohnung Am Zachow in Malchin gemeldet. Nach den bisherigen Ermittlungen stiegen der oder die unbekannten Täter über den Balkon in die Wohnung des Geschädigten ein und entwendeten elektronische Geräte sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 600,00 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Spurensuche und -sicherung durchgeführt sowie die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

