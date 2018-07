POL-NB: Brand einer Lagerhalle in Dargun - LK MSE

Demmin (ots) - Am 04.07.2018 gegen 01:15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg der Brand einer großen Lagerhalle mit Büroraum einer Dachdeckerfirma in der Brauereistr. in Dargun gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeikräfte aus Demmin brannte die Halle bereits in voller Ausdehnung. In der ca. 1.000 qm großen Halle lagerten Baumaschinen und Baumaterial, unter anderem auch große Mengen an Dachpappen. Bewohner angrenzender Objekte und schlafende LKW-Fahrer an dem Brandgelände wurden vorsorglich geweckt. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Dargun-Zarnekow, Stubbendorf, Demmin und Loitz mit 44 Kameraden im Einsatz. Die Brandursache ist momentan unklar. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers wird geprüft. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht genau beziffert werden, dürfte aber mehrere hunderttausend Euro betragen.

Im Auftrag Steffen Mai Kriminalhauptkommissar Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell