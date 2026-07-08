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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 13-Jährige aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 13-jährigen Mädchen aus Schwerin.

Die Vermisste wurde zuletzt am Dienstagnachmittag, dem 07. Juli 2026, in der Wohngruppe im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg.

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 168 Zentimeter groß,
   - schlanke Gestalt,
   - schwarz gefärbte Haare,
   - feste Zahnspange,
   - schwarzer Hoodie (oversized, mit großem weißen Aufdruck)

Ein Bild der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar: https://fcld.ly/2026-07-08vermisst_sn

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann oder sie seit Dienstagnachmittag gesehen hat, wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei bittet die Medien, das zur Verfügung gestellte Lichtbild im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung zu veröffentlichen. Die Rundfunksender werden gebeten, die Fahndung ebenfalls auszustrahlen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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