Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei Rostock ermittelt nach Raubstraftat unter Jugendlichen

Rostock (ots)

Am 23.01.2025, gegen 14:15 Uhr, waren Beamte der Polizei im Bereich der Haltestellte Gedser Straße in Rostock aufgrund einer zuvor mitgeteilten körperlichen Auseinandersetzung im Einsatz.

Etwa eine Stunde zuvor hätten zwei 14-jährige Tatverdächtige (deutsch, syrisch) den ebenfalls 14-jährigen Geschädigten in Begleitung dessen 12-jährigen Bruders in einer Straßenbahn bereits um den Inhalt seiner Umhängetasche beraubt. Nach vorliegenden Aussagen des Geschädigten sollen die Tatverdächtigen hier eine E-Zigarette sowie Bargeld in Höhe von 15 Euro an sich genommen haben. Um dessen Eigentum von den Tatverdächtigen zurückfordern zu können seien die Beteiligten gegen 14:10 Uhr erneut aufeinander getroffen. Im Rahmen der folgenden Auseinandersetzung hätten die Tatverdächtigen dann mehrfach mittels Faustschlägen und Fußtritten auf den Geschädigten eingewirkt. Der Junge wurde hierbei nach gegenwärtigem Kenntnisstand leicht verletzt. Die eingesetzten Beamten konnten alle Beteiligten vor Ort feststellen. Zur Erhellung der Tatumstände wurden auch Zeugen befragt.

Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Rostocker Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell