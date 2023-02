Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Neptuncenter beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Nachdem mehrere Graffiti am Neptuncenter angebracht wurden, ermittelt nun die Rostocker Kriminalpolizei. Am heutigen Vormittag erhielt die Polizei Kenntnis über die Schmierereien. Insgesamt wurden neun Graffiti in goldener Schrift an der Außenfassade des Neptuncenters festgestellt. Die Größen der Graffiti variieren von circa einem Meter Breite bis hin zu drei Meter Breite und Höhen zwischen 30 Zentimetern bis hin zu einem Meter. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort. Das Entfernen der Graffiti wurde veranlasst. Die genaue Tatzeit liegt mehrere Tage zurück, kann aber bislang nicht genau eingegrenzt werden. Daher wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben zu den Schmierereien machen? Hinweise nimmt die Rostocker Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 038149161616 oder über die Internetwache unter polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell