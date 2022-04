Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sprayer auf frischer Tat ertappt - Staatsschutz ermittelt aufgrund Schmiererei mit Russlandbezug

Rostock (ots)

In der vergangenen Nacht stellten Polizeivollzugsbeamte des Polizeireviers Lichtenhagen auf dem Gelände der Hansemesse zwei Personen beim Anbringen eines Graffito "Z" an einer Werbetafel fest. Die eingesetzten Beamten befuhren das Gelände der Hansemesse im Stadtteil Schmarl für eine reguläre Streiffahrt gegen 23:30 Uhr. Bereits beim Einfahren konnten sie beobachten, wie einer der beiden männlichen Beschuldigten eine Leuchtreklame besprühte. Die Beamten hielten umgehend auf Höhe der Beschuldigten an und stiegen aus, um beide am Flüchten zu hindern. Es stellte sich zudem heraus, dass es sich bei diesem Graffito um ein "Z" handelte. Auf Grund eines möglichen Ruslandsbezuges, insbesondere, da die Hansemesse als Unterkunft für ukrainische Kriegsflüchtlinge dient, ermittelt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten sowie Sachbeschädigung durch das Graffito. Zu ihrer Motivation äußerten sich die beiden deutschen Männer (31 und 41 Jahre alt) bislang nicht. Bei der Durchsuchung der Männer wurden unter anderem auch ein Springmesser, ein Schlagring und Utensilien zum Betäubungsmittelkonsum mit Anhaftungen fest- und im Anschluss sichergestellt. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer mittels Platzverweis aufgefordert, das Gelände zu verlassen.

