Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Kindern

K 3, Landkreis Rostock (ots)

Am 27.01.2021 kam es kurz vor 15:00 Uhr im Bereich der K 3 und L 12 zwischen Steffenshagen und Hinter Bollhagen (Landkreis Rostock) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw VW die K 3 aus Richtung Steffenshagen kommend und wollte nach links auf die L 12 in Richtung Wittenbeck abbiegen. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer kam aus Richtung Hinter Bollhagen, um im Weiteren seinen Weg nach Steffenshagen fortzusetzen. Die 38-Jährige erkannte den ihr entgegenkommenden, bevorrechtigten Pkw Mercedes zu spät, beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Bei dem Unfall wurden die im Fond des VW befindlichen Kleinkinder schwer verletzt. Eines der Kinder musste vor Ort durch Rettungskräfte reanimiert werden. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Die einjährigen Kinder wurden im Beisein der Mutter dem Universitätsklinikum Rostock zugeführt, ebenso der Leichtverletzte. Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Es entstand an beiden Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zur Begutachtung der Unfallstelle und Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Corina Pohll Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

