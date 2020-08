Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei schwerverletzte Personen nach PKW-Kollision mit Baum

Grabow/ Möllenbeck (ots)

Am heutigen Tage kam es gegen 14:00Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Möllenbeck und dem Gemeindeteil Carlshof. Dabei wurden die zwei aus der Region stammenden Personen (21 und 17 Jahre) schwerverletzt. Der 21-jährige Fahrzeugführer kam aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der weiteren Folge überschlug sich der PKW mehrfach und blieb halbrechts auf Fahrbahn stehen. Beide Insassen wurden in dem PKW Ford eingeklemmt und mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Zierzow und Möllenbeck befreit werden. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwerverletzt und ins Krankenhaus Parchim gebracht. Der 17-jährige Beifahrer wurde ebenfalls schwerverletzt und ins Klinikum Schwerin geflogen. Die erlittenen Verletzungen sind nach erster medizinischer Einschätzung nicht lebensbedrohlich. In Folge des Zusammenstoßes entstand an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden. Die vorläufige Schadenssumme wird auf 5.000,00 Euro beziffert. Die Landesstraße 8 musste für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme ca. 2,5 Stunden vollgesperrt werden. Im Auftrag Andre Lamprecht Polizeihauptrevier Ludwigslust

