Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Betrug zum Nachteil älterer Bürgerin in Parchim

Parchim (ots)

Die Polizei in Parchim ermittelt wegen Betruges gegen eine noch unbekannte Tätergruppe. Diesen Tätern gelang es, einer 82-jährigen Frau aus Parchim mit mehreren Telefonanrufen eine Notsituation eines Familienmitgliedes vorzutäuschen. In der Folge händigte die Geschädigte einem der Täter am Donnerstagnachmittag einen größeren Bargeldbetrag aus.

Vor allem ältere Menschen werden immer wieder gezielt von Betrügern ausgesucht und mit den unterschiedlichsten Maschen - vom klassischen Enkeltrick bis zum falschen Polizisten - unter Druck gesetzt. Immer mit dem Ziel, Geld oder Wertgegenstände der Opfer zu erlangen. Viele haben so schon ihre gesamten Ersparnisse verloren. Helfen Sie der Polizei und reden Sie mit Ihren Angehörigen und Verwandten über diese Maschen. Sensibilisieren Sie Ihre Eltern oder Großeltern.

Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt dauern an.

