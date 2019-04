Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Waldbrand bei 19258 Kuhlenfeld

19258 Kuhlenfeld (ots)

Am 18.04.2019 gegen 20:30 Uhr geriet aus bisher noch ungeklärter Ursache etwa ein Hektar Waldfläche bei 19258 Kuhlenfeld in Brand. Durch den Einsatz der Feuerwehren Boizenburg, Kuhlenfeld, Zahrensdorf und Wiebendorf konnte eine weitere Brandausdehnung verhindert und der Brand gelöscht werden. Während der Löscharbeiten kam es zu einer kurzzeitigen Streckensperrung der angrenzenden Bahnverbindung in Richtung Hamburg. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an. Florian Schöllermann Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

