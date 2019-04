Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube in 18273 Güstrow

Güstrow (ots)

Am 19.04.2019 ist kurz nach Mitternacht in der Kleingartenanlage Jarmuth, in der Schweriner Straße in 18273 Güstrow, eine Gartenlaube aus bisher noch ungeklärter Ursache niedergebrannt. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von ca. 3.000,- EUR entstanden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Güstrow kam mit 14 Kameraden zum Löscheinsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Frank Goede Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

