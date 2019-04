Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz zur Suche nach einer vermissten Person in Kritzmow

Am 16.04.2019, gegen 15:30 Uhr, wurde die Polizei in Bad Doberan informiert, dass ein 82 jähriger Rentner aus der Ortschaft Kritzmow von seiner Ehefrau vermisst wird.

Der Mann befand sich in einem besorgniserregenden Gesundheitszustand, so dass Eile geboten war. Unter Beteiligung aller verfügbaren Polizeikräfte des Polizeihauptreviers Bad Doberan, des Landesbereitschaftspolizeiamtes und des Polizeihubschraubers erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen am und um das Wohnobjekt des Vermissten. Nach etwas mehr als einer Stunde intensiver Suche konnte die gesuchte Person durch den Polizeihubschrauber auf einer Ackerfläche liegend aufgefunden werden.

Der Ort des Auffindens und der Gesundheitszustand des Mannes veranlassten die beteiligten Rettungskräfte zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Dieser verbrachte den Rentner in das Südstadtklinikum nach Rostock.

