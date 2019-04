POL-HRO: Mehrere Brände in Westmecklenburg

Polizeipräsidium Rostock

Am 12.04.2019 lösten vier Brände in Westmecklenburg Einsätze von Feuerwehren und der Polizei aus. Zunächst wurde um 16:16 Uhr ein Brand in einem Wald bei Eldena (LK Ludwigslust-Parchim) gemeldet. Insgesamt brannten hier ca. 50 Quadratmeter einer Waldfläche. Der Brand wurde durch Freiwillige Feuerwehren bekämpft. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. In Betracht kommt ein fahrlässiger Umgang mit einer unerlaubten Feuerstelle. Um 16:34 Uhr ereignete sich ein weiterer Brand in einem Wald bei Steesow (LK Ludwigslust-Parchim). Insgesamt wurden ca. 1,5 Hektar Waldboden beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Krinitz übernahm die Brandbekämpfung. Die Löscharbeiten dauerten ca. zwei Stunden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,00 EUR. Die vermutlich fahrlässige Brandursache lag hier nach ersten Erkenntnissen in der unsachgemäßen Entsorgung nicht ausreichend abgekühlter Asche. Um 16:44 Uhr erreichte sodann die Polizei die Information von einem Brand in Brunow (LK Ludwigslust-Parchim). Dort kam es zu dem Brand einer Scheune. Nach kurzer Zeit konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die vermutlich fahrlässige Brandursache lag hier nach ersten Erkenntnissen in der fehlerhaften Handhabung eines Gasbrenners. In Boiensdorf (LK Nordwestmecklenburg) kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Brand. Betroffen war hier das Dach des Anbaus eines Reihenhauses. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Stove, Blowatz und Neuburg konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen. Der Sachschaden kann auf ca. 5.000,00 EUR beziffert werden. Die Brandursache ist noch unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden am betroffenen Gebäude kurz zuvor Bauarbeiten durchgeführt. Personen kamen bei allen Bränden nicht zu Schaden. Durch die Polizei wurden in allen Fällen Strafanzeigen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Andreas Walus Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

