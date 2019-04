Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Exhibitionist zeigte sich einer 30-jährigen Frau

Rostock (ots)

In Rostock kam es am Mittwoch, 10.04.2019, gegen 23:10 Uhr zu einem Fall von Exhibitionismus. Die 30-Jährige Geschädigte war in Dierkow in der Theodor-Heuss-Straße auf dem Heimweg, als sich ihr ein nahezu unbekleideter Mann mit Maske in exhibitionistischer Weise zeigte. Die Frau beschreibt die Person wie folgt: - Alter: ca. 40 Jahre - Größe: 180-190 cm - Statur: etwas kräftiger mit Bierbauch - weiße Hautfarbe - Behaarung an Brust und Bauch - keine Auffälligkeiten bzgl. Schmuck und Tätowierung Die Kriminalpolizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Aussagen zu verdächtigen Personen machen, die sich zur Tatzeit in der Theodor-Heuss-Straße aufhielten? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381/49 16 16 16, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

