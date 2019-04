Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verwirrte Person sorgt für Polizeieinsatz

Rostock (ots)

Am späten Nachmittag des 09.04.2019 kam es in Rostock-Gehlsdorf zu einem Einsatz der Polizei. Ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge kündigte an, sich das Leben nehmen zu wollen. Der verwirrte Mann konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten unversehrt aufgefunden werden. Er wurde an den Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung übergeben und in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell