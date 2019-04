Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: ZEUGENAUFRUF nach einer Vergewaltigung in Wismar

Wismar (ots)

Nach einem Sexualdelikt im Bereich Wismar bittet die Kriminalpolizei dringend um Zeugenhinweise. Am 05.04.2019 ist eine Frau durch einen unbekannten Tatverdächtigen vergewaltigt worden. Auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Wismar, Karpendiek näherte sich der Unbekannte gegen 21:15 Uhr der Frau und zwang sie, einen Waldweg anzufahren. Dort wurde sie von ihm vergewaltigt. Im Anschluss ergriff der Mann die Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Abend des 05.04.2019 an oben genannten Orten eine verdächtige Person und/oder Fahrzeug festgestellt und/oder sonstige relevante Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

