Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A19

Güstrow (ots)

Am Sonntag den 07.04.2019 gegen 20:00 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 19 zwischen den Anschlussstellen Malchow und Linstow in Richtung Rostock. Der 30-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Golf aus Wittstock/Brandenburg fuhr aufgrund von Unaufmerksamkeit in der Baustelle "Kiether Berg" auf den ihm vorausfahrenden PKW Dacia auf. Durch den Aufprall geriet der PKW Dacia ins Schleudern und überschlug sich anschließend.

Beide Fahrzeuge kamen im Baustellenbereich zum Stehen bzw. der PKW Dacia auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es waren ein Rettungshubschrauber, zwei Rettungswagen und die umliegenden freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Eine Vollsperrung für die Dauer von ca. einer Stunde erfolgte.

Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden (PKW, Baustellensicherung und Schutzplanke) von ca. 19.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Im Auftrag Jennewein Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Güstrow Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Außenstelle Linstow

