Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Start der Kontrollen zu "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt "Geschwindigkeit"

Wismar (ots)

Heute, am 02. April 2019, findet im Raum Wismar und Nordwestmecklenburg (Polizeiinspektion Wismar) die Auftaktveranstaltung zur landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" statt. Über den gesamten Monat April werden Verkehrsteilnehmer verstärkt zum Unfallschwerpunkt "Geschwindigkeit" kontrolliert. Anlass hierfür ist die hohe Zahl an Verkehrstoten, welche in den vergangenen Jahren ihr Leben auf den Straßen unseres Landes verloren haben. Im Jahr 2017 kamen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock 11 Menschen durch zu schnelles Fahren ums Leben. Beamte der Polizeiinspektion und des Polizeihauptreviers Wismar, der Polizeireviere Grevesmühlen und Gadebusch sowie des Autobahnpolizeireviers Metelsdorf werden heute an stationären und mobilen Kontrollstellen im Einsatz sein. Die Kontrollen sollen die Verkehrsteilnehmer in diesem Zusammenhang für Ihre Verantwortung im Straßenverkehr sensibilisieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell