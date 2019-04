Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer in Grevesmühlen

Rostock (ots)

Am 01.04.2019 gegen 16:05 Uhr ereignete sich am Ortsausgang von Gevesmühlen auf der Landesstraße 3 in Richtung Klütz ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 47 jähriger Kradfahrer schwer verletzt wurde.

Nach jetzigem Ermittlungsstand überholte der Kradfahrer mehrere Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer eines Traktors war im Begriff nach links auf eine Ackerfläche abzubiegen. Dabei bemerkte er den herannahenden Kradfahrer zu spät und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Fahrer des Motorrads wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte ihn in die Universitätsklink nach Lübeck. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 16.000,00 Euro. Die Landesstraße 3 musste für kurze Zeit voll gesperrt werden.

