Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers in Grevesmühlen

Rostock (ots)

Am 01.04.2019 gegen 16:05 Uhr ereignete sich am Ortsausgang von Gevesmühlen auf der Landesstraße 3 in Richtung Klütz ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 47 jähriger Kradfahrer zunächst schwer verletzt wurde. Die Polizei berichtete. Der betroffene Motorradfahrer verstarb zwischenzeitlich in der Universitätsklinik Lübeck. Die genauen Umstände des tödlichen Verkehrsunfalls werden durch die Polizei ermittelt. Andreas Walus Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

