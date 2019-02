Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Reise war kurz hinter Bautzen zu Ende

Bautzen (ots)

Am 20. Februar 2019 um 21:55 Uhr wurde auf der BAB 4, am Rasthof Oberlausitz, in Fahrtrichtung Dresden, ein VW-Crafter mit litauischen Kennzeichen einer Kontrolle unterzogen. Im Fahrzeug befanden sich sieben Personen, darunter eine 23-jährige Weißrussin, welche sich mit ihrem Reisepass und einem gültigen litauischen Schengen Visum auswies. Nach Recherchen der Beamten wurde bekannt, dass ihr ein in Deutschland beantragtes Visum versagt wurde. In Litauen hatte sie mehr Glück und konnte dort ein gültiges Schengen Visum erlangen. Da sie dieses allerdings nur für die Einreise nach Deutschland benötigte, um hier einer unerlaubten Arbeitstätigkeit nachgehen zu können, machte sie sich strafbar. Wegen des Verdachts, dass sie das Visum durch unrichtige Angaben erworben hat, um sich einen entsprechenden Aufenthaltstitel zu verschaffen, wurde sie in Gewahrsam genommen. Sie hat sich nun wegen des Erschleichens eines Visums und somit auch wegen unerlaubter Einreise und Aufenthalt zu verantworten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird sie nach Weißrussland zurückgeschoben.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Frank Barby

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell