POL-HRO: Verkehrsunfall bei Gadebusch

Gadebusch (ots) - Am Nachmittag des 04.05.2018 kam ein alkoholisierter PKW-Fahrer von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Ersthelfer vor Ort teilte dem Polizeinotruf mit, dass der Fahrzeugführer nach Alkohol riechen soll.

So befuhr gegen 15:55 Uhr ein 50-jähriger Mann mit seinem PKW Seat die Landesstraße 02 von Carlow kommend in Richtung Groß Rünz. Auf gerader Strecke kam der aus der Region stammende Fahrzeugführer nach rechts von der Straße ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Am PKW entstand Totalschaden.

Bei Eintreffen der Polizei wies der Fahrzeugführer einen vorläufigen Atemalkoholgehalt von über zwei Promille auf, sodass eine Blutprobenentnahme erfolgte. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und dessen Führerschein beschlagnahmt. Bei diesem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5.300 EUR.

