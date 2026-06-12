Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Beflaggung anlässlich des Nationalen Veteranentages in MV

Schwerin (ots)

Anlässlich des Nationalen Veteranentages am 15. Juni 2026 (Montag) ordnet Innenminister Christian Pegel landesweite Beflaggung (vollmast) der Dienststellen des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, an.

"Der Nationale Veteranentag bietet uns die Gelegenheit, die Leistungen und den Einsatz aktiver und ehemaliger Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr in den Blick zu nehmen und ihnen Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit auszudrücken. Dieser Tag ist ein besonderes Zeichen der Solidarität mit all jenen, die in den Streitkräften gedient haben und durch ihren Dienst einen wertvollen Beitrag für unser Land und unsere freiheitliche demokratische Gesellschaft geleistet haben", sagt Christian Pegel und ergänzt:

"Die Flaggen werden an diesem Tag gesetzt, um der Bedeutung dieses Tages Ausdruck zu verleihen und das öffentliche Bewusstsein für den Dienst und die Verantwortung unserer Veteraninnen und Veteranen zu stärken. Wir gedenken nicht nur derjenigen, die gedient haben, sondern bekräftigen auch das Vertrauen in unsere demokratischen Werte. Die Flagge ist Symbol unserer gemeinsamen Freiheit und unseres Zusammenhalts. Mit ihrem Hissen am Nationalen Veteranentag würdigen wir daher nicht nur persönlichen Einsatz und familiäre Belastungen, sondern verbinden damit auch den Anspruch, gesellschaftlichen Respekt und Anerkennung sichtbar zu machen - heute und an allen Tagen, an denen der Dienst für unser Land im Fokus steht."

Hintergrund

Der Deutsche Bundestag hat auf seiner 166. Plenarsitzung am 25. April 2024 beschlossen, künftig den 15. Juni als Nationalen Veteranentag zu begehen.

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