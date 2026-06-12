Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Land würdigt erstmals Engagement im Katastrophenschutz

Schwerin (ots)

Die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und der Minister für Inneres und Bau, Christian Pegel, verleihen erstmals das Katastrophenschutzehrenzeichen des Landes Mecklenburg-Vorpommern an mehrere Frauen und Männer.

Mit der Auszeichnung würdigt das Land das herausragende Engagement von Einsatzkräften und Ehrenamtlichen im Katastrophenschutz, die sich in besonderer Weise für die Sicherheit der Bevölkerung eingesetzt haben.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: Montag, 15. Juni 2026, 17 Uhr

Ort: Seglerheim, Werderstraße 120, 19055 Schwerin

Eine Akkreditierung ist nicht erforderlich. Eine Voranmeldung per E-Mail an presse@im.mv-regierung.de oder Telefon: 0385/588 12003 ist aus organisatorischen Gründen hilfreich.

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