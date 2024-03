Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Landesregierung vor Ort (Korrektur der Anmeldung): Christian Pegel am 19. März in Stralsund

Schwerin (ots)

Die Ministerinnen und Minister der Landesregierung laden wieder zu Bürgerforen in ganz Mecklenburg-Vorpommern unter dem Titel "Landesregierung vor Ort" ein.

Christian Pegel, Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung, wird sich am Dienstag, 19. März, in Stralsund den Fragen der Bürgerinnen und Bürger stellen. Im Vordergrund steht das Thema "Zukunftsfähige Feuerwehren in MV".

"Es besteht großer Investitionsbedarf bei der Feuerwehrinfrastruktur in den Kommunen unseres Landes. Mit einem neuen 50-Millionen-Euro-Paket für die Feuerwehrgerätehäuser unterstützen wir die kommunale Ebene. Ich freue mich darauf, mit Ihnen liebe Bürgerinnen und Bürger sowie Kameradinnen und Kameraden über die Zukunft unserer Wehren ins Gespräch zu kommen", so Christian Pegel.

Termin: Dienstag, 19. März 2024, 17 Uhr

Ort: Hotel Rügenblick (Tagungsraum C1); Große Parower Straße 133, 18435 Stralsund

Es wird um eine Anmeldung zur Veranstaltung bis Montag, 18. März 2024, unter der Telefonnummer 0385/58812054 oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@im.mv-regierung.de gebeten.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind ebenfalls herzlich eingeladen, den Bürgerdialog zu begleiten.

