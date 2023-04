Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Andernach Am Bollwerk

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Donnerstag, den 13.04.23,zw. 17:00 - und 19:00h ereignete sich auf dem Parkplatz "Am Bollwerk" in der Konrad-Adenauer-Allee in Andernach ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde die Beifahrerseite eines grauen Toyota Corolla über eine Länge von 2,30 Meter beschädigt. Vermutlich beschädigte der Verursacher den Corolla beim Ein.- oder Ausparken.

Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei Andernach

