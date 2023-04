POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Körperverletzung mittels Pfefferspray in Kastellaun

Bendorf (ots) - Am 13.04.2023, zwischen 07:00 Uhr - 15:00 Uhr, wurden insgesamt 7 PKW in Bendorf im Bereich der Wikingerstraße / Alemannenweg mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf Telefon: 02622-94020 E-Mail: ...

