Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Feierliche Übergabe des neuen Löschfahrzeuges an die Freiwillige Feuerwehr Dömitz

Schwerin/Dömitz (ots)

Endlich steht das neue Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) für die Freiwillige Feuerwehr Dömitz bereit. Gemeinde, Landkreis und Land haben es gemeinsam finanziert, aus dem Innenministerium flossen Finanzhilfen in Höhe von 110.000,00 EUR aus dem Kofinanzierungsprogramm der Landesregierung.

Thomas Lenz, Staatssekretär im Innenministerium, dankte bei seinem Besuch heute in Dömitz den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr für deren unermüdlichen Einsatz: "Sie leisten in Ihrem Ehrenamt viel für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger und geben Ihre Einsatzerfahrungen in der Arbeit mit der Jugendfeuerwehr weiter. Die Feuerwehr in Dömitz ist gut aufgestellt und die Menschen im Ort und in der Region können sich auf diese Feuerwehr verlassen."

Der Staatssekretär betonte in seinem Grußwort, dass der Innenminister sich innerhalb der Landesregierung für ein Investitionspaket für die Feuerwehren stark gemacht hat. Und das tun wir mit dem Investitionspaket. Über einen Zeitraum von vier Jahren wird die Landesregierung 50 Millionen Euro investieren, um neue Feuerwehrfahrzeuge zu beschaffen. Dafür hat der Innenminister im Rahmen der laufenden Haushaltsverhandlungen für die Jahre 2020 bis 2023 jeweils 12,5 Millionen Euro im Landeshaushalt angemeldet. "Wie genau wir dieses Programm ausgestalten werden, klären wir derzeit noch in Gesprächen mit den Landkreisen, den Gemeinden und den Feuerwehren", so Thomas Lenz. "Aber schon jetzt ist klar: Eine Investitionsoffensive für die Feuerwehren im Land wird kommen."

Die Freiwillige Feuerwehr Dömitz ist als Stützpunktfeuerwehr eine Feuerwehr mit besonderen Aufgaben. Sie gewährleistet den örtlichen und den überörtlichen Brandschutz sowie die technische Hilfeleistung sowohl im eigenen Gemeinde- als auch im Amtsgebiet.

Besondere Einsatzschwerpunkte bilden u.a. ein Gewerbegebiet, Schulen, Altenheime und die Hafenmeile. Zu den überörtlichen Gefahrenschwerpunkten gehören die Spezialpapierfabrik Neu Kalliß GmbH im Industriegebiet Heiddorf, die B 191 und B 195 sowie nach Abzug der Bundeswehr der Truppenübungsplatz Lübtheen. Die Freiwillige Feuerwehr Dömitz ist zudem in den Katastrophenschutz des Landkreises Ludwigslust-Parchim eingebunden. Darüber hinaus ist sie bei Bedarf auch länderübergreifend in der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung sowohl in Brandenburg als auch in Niedersachsen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Michael Teich

Telefon: 0385/588-2008

E-Mail: michael.teich@im.mv-regierung.de

http://www.regierung-mv.de

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell